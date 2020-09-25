Что нужно знать о кандидате в мэры Киева Сергее Притуле: главное

25 октября в Украине состоятся местные выборы. Традиционно большое внимание будет обращено на выборы мэра столицы. Действующий градоначальник Виталий Кличко, согласно соцопросам, имеет неплохие шансы на переизбрание. В то же время, сразу несколько кандидатов ведут активную борьбу за право выйти с ним во второй тур выборов. Один из них – известный шоумен и телеведущий Сергей Притула, показывающий хорошую динамику рейтинга.

Сергей Притула

39 лет. Партия "Голос". Телеведущий, шоумен, волонтер

Сергей Притула (facebook.com/GolosZmin)

Сергей Притула родился 22 июня 1981 года в Збараже Тернопольской области.

Карьеру на телевидении начал в 2004 году, был ведущим шоу "Было ваше, стало наше" на телеканале "Интер".

С 2008 года и до сих пор – ведущий ряда развлекательных проектов на "Новом канале": "Подъем", "Кто сверху?", "Суперинтуиция" и т.д.

В 2006-2009 годах был резидентом украинского Comedy Club, вел несколько проектов на радио.

В 2008-2010 годах – автор, актер и сопродюсер комедийного скетч-шоу "Файна Юкрайна".

Параллельно с 2010 года развивал собственное комедийное шоу "Вар'яти", покинул проект в августе, после решения идти в мэры Киева.

Играл в кино, озвучивал анимационные фильмы, был лауреатом нескольких премий "Телезвезда" и "Телетриумф".

Волонтерская деятельность

С началом российской агрессии Притула активно занялся волонтерской деятельностью, собирая вещи, продукты и деньги для потребностей украинской армии. По словам самого артиста, к началу 2020 года ему удалось собрать около 40 млн гривен, на которые были закуплены автомобили, беспилотники, приборы ночного видения и прочая техника для солдат на Донбассе. В Тернополе Притула содержит реабилитационный центр для ветеранов войны.

Сергей Притула занимается волонтерской деятельностью (facebook.com/serhiyprytula)

Политическая деятельность

Летом 2019 года Притула примкнул к партии "Голос", получив 30 место в ее избирательном списке в Верховную раду. В парламент он не прошел, но продолжил сотрудничество с политсилой, став ее кандидатом на пост мэра Киева. При этом в Киевский горсовет Притула не баллотируется.

Сергей Притула (facebook.com/GolosZmin)