Объявлены результаты местных выборов в Киеве

В Киеве объявили результаты местных выборов, которые состоялись 25 октября 2020 года. Лидирует политическая партия "Европейская солидарность".
Результаты объявила на брифинге Киевская городская территориальная избирательная комиссия.
Проходной пятипроцентный барьер преодолели 7 политических партий:
Еще 13 партий получили следующие результаты:
Всего в Киевсовет баллотировались 24 партии.
Напомним, по данным экзит-полла по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" действующий глава города Виталий Кличко получил на выборах 25 октября 45,9% голосов.
Отметим, во фракции "Слуга народа" рассказали РБК-Украина, с кем готовы сотрудничать в Киевраде. Сложнее всего им представить партнерство с "ОПЗЖ".
Также в комментарии изданию политолог Владимир Фесенко рассказал, что главный победитель на этих выборах - местные партии и партии мэров.
Феномен мэров связан не столько с персоналиями, сколько с полученными их городами ресурсами, также считает глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.