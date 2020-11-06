Оголошено результати місцевих виборів в Києві

У Києві оголосили результати місцевих виборів, які відбулись 25 жовтня 2020 року. Лідирує політична партія "Європейська солідарність".

Результати оголосила на брифінгу Київська міська територіальна виборча комісія.

Прохідний п'ятивідсотковий бар'єр подолали 7 політичних партій:

Європейська солідарність - 20,52%;

УДАР - 19,98%;

Єдність - 8,74%;

ОПЗЖ - 7,81%:

Слуга народу - 7,53%;

Батьківщина - 7,49%;

Голос - 5,97%.

Ще 13 партій отримали наступні результати:

Перемога Пальчевського - 4,56%;

Свобода - 3,14%;

Партія Шарія - 2,71%;

Демократична сокира - 1,63;

Рідна країна - 1,51%;

За майбутнє - 0,74%;

Екопартія Берези - 0,64%;

Наш Край - 0,50%;

Хвиля - 0,20%;

Пропозиція - 0,24%;

Радикальна партія Олега Ляшка - 0,33%;

Партія національного егоїзму - 0,09%;

Правий Сектор - 0,37%.

Всього до Київради балотувалися 24 партії.

Нагадаємо, за даними екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" і програми "Свобода слова Савіка Шустера" чинний очільник міста Віталій Кличко отримав на виборах 25 жовтня 45,9% голосів.

Зазначимо, у фракції "Слуга народу" розповіли РБК-Україна, з ким готові співпрацювати в Київраді. Найскладніше їм уявити партнерство з "ОПЗЖ".

Також у коментарі виданню політолог Володимир Фесенко розповів, що головний переможець на цих виборах - місцеві партії і партії мерів.

Феномен мерів пов'язаний не стільки з персоналіями, скільки з отриманими їх містами ресурсами, також вважає голова Комітету виборців України Олексій Кошель.