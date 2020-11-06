Оголошено результати місцевих виборів в Києві

У Києві оголосили результати місцевих виборів, які відбулись 25 жовтня 2020 року. Лідирує політична партія "Європейська солідарність".
Результати оголосила на брифінгу Київська міська територіальна виборча комісія.
Прохідний п'ятивідсотковий бар'єр подолали 7 політичних партій:
Ще 13 партій отримали наступні результати:
Всього до Київради балотувалися 24 партії.
Нагадаємо, за даними екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" і програми "Свобода слова Савіка Шустера" чинний очільник міста Віталій Кличко отримав на виборах 25 жовтня 45,9% голосів.
Зазначимо, у фракції "Слуга народу" розповіли РБК-Україна, з ким готові співпрацювати в Київраді. Найскладніше їм уявити партнерство з "ОПЗЖ".
Також у коментарі виданню політолог Володимир Фесенко розповів, що головний переможець на цих виборах - місцеві партії і партії мерів.
Феномен мерів пов'язаний не стільки з персоналіями, скільки з отриманими їх містами ресурсами, також вважає голова Комітету виборців України Олексій Кошель.