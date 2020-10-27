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В Одессе прерывали работу избирательной комиссии, нашли дымовую гранату

Автор: Андрей Козловский

В Малиновской районной администрации (Одесса) полиция прервала роботу избирательной комиссии из-за выявленного подозрительного предмета в уборной здания. На вызов приехали взрывотехники и кинологи.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщили в полиции, работа комиссии была приостановлена на время проверки этого предмета, который спрятали за сливным бачком унитаза. В скорее оказалось, что это дымовая граната. Также правоохранители сообщили, что это пиротехническое средство к боеприпасам не относится.

Фото: обнаруженная дымовая граната (od.npu.gov.ua)

Отмечается, что после проверки районная территориальная комиссия возобновила работу.

Напомним, в Винницкой области в Тульчине двое мужчин напали на участковую избирательную комиссию и пытались завладеть избирательной документацией.

Кроме того, в Краматорске Донецкой области на местных выборах члену избирательной комиссии угрожали убийством.

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