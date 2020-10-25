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В Краматорске члену избирательной комиссии угрожали убийством, - полиция

Новина українською → Донецкая область, Воскресенье 25 октября 2020 17:26
В Краматорске члену избирательной комиссии угрожали убийством, - полиция Фото: полицейские (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Краматорске Донецкой области на местных выборах члену избирательной комиссии угрожали убийством. Всего по состоянию на 16:00 областная полиция зарегистрировала 190 сообщений, связанных с выборами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Полицейские открыли 15 уголовных производств по нарушениям избирательного законодательства. Составлены 6 административных протоколов. В Краматорске в полицию обратилась член избирательной комиссии с сообщением о том, что ей угрожал неизвестный. Полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 129 Уголовного кодекса "Угроза убийством", - указано в сообщении.

Кроме того, полиция Дружковки открыла дело по факту препятствования работе избирательной комиссии (ч.3 ст. 157 УК). В полицию поступило заявление главы избирательной комиссии о том, что уполномоченное лицо политической партии и доверенное лицо кандидата на пост городского главы блокировали избирательный участок, в результате чего он не работал с 8:20 до 9:45.

В Бахмуте в полицию поступило сообщение, что член избиркома предоставил бюллетень для голосования лицу, которое не имело права его получать, а именно - за умершего избирателя.

"Событие квалифицировано по ч.3 ст. 158-1 "Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза" Уголовного кодекса", - информируют в полиции.

Кроме того, в Мирнограде полицейские составили протокол в отношении наблюдателя: 43-летний мужчина находился на избирательном участке в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности по ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В результате этого наблюдателя заменили другим.

Напомним, на линию уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой поступило 46 сообщений о нарушениях избирательных прав. Наибольшее количество сообщений поступило от пенсионеров.

Как писало РБК-Украина, Нацполиция открыла уже 28 уголовных дел по фактам нарушений на местных выборах.

По состоянию на 15:00 местные выборы в Украине проходили спокойно. НПУ не фиксирует серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования.

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Местные выборы: как проходит день голосования в Украине
Анна Березинаредактор ленты новостей Местные выборы: как проходит день голосования в Украине