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У Краматорську члену виборчої комісії погрожували вбивством, - поліція

Новость на русском → Донецька область, Неділя 25 жовтня 2020 17:26
У Краматорську члену виборчої комісії погрожували вбивством, - поліція Фото: поліцейські (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Краматорську Донецької області на місцевих виборах члену виборчої комісії погрожували вбивством. Усього станом на 16:00 обласна поліція зареєструвала 190 повідомлень, пов'язаних з виборами.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Поліцейські відкрили 15 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого законодавства. Складено 6 адміністративних протоколів. У Краматорську до поліції звернулася член виборчої комісії з повідомленням про те, що їй погрожувала невідома особа. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 129 Кримінального кодексу "Погроза вбивством", - вказано у повідомленні.

Крім того, поліція Дружківки відкрила справу за фактом перешкоджання роботі виборчої комісії (ч.3 ст. 157 ККУ). До правоохоронців надійшла заява голови виборчої комісії про те, що уповноважена особа політичної партії та довірена особа кандидата на пост міського голови блокували виборчу дільницю, у результаті чого вона не працювала з 8:20 до 09:45.

У Бахмуті до поліції надійшло повідомлення, що член виборчкому надав бюлетень для голосування особі, яка не мала права його отримувати, а саме - за померлого виборця.

"Подію кваліфіковано за ч.3 ст. 158-1 "Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз" Кримінального кодексу", - інформують у поліції.

Крім того, у Мирнограді поліцейські склали протокол відносно спостерігача: 43-річний чоловік перебував на виборчій дільниці у стані алкогольного сп‘яніння. Його притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У результаті цього спостерігача замінили іншим.

Нагадаємо, на лінію уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денісової надійшло 46 повідомлень про порушення виборчих прав. Найбільша кількість повідомлень надійшла від пенсіонерів.

Як писало РБК-Україна, Нацполіція відкрила вже 28 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах.

Станом на 15:00 місцеві вибори в Україні проходили спокійно. НПУ не фіксує серйозних порушень, які могли б вплинути на результат голосування.

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