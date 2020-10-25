Омбудсмену надійшло близько півсотні повідомлень про порушення виборчих прав

На лінію уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової надійшло 46 повідомлень про порушення виборчих прав. Найбільша кількість повідомлень надійшла від пенсіонерів.

Про це повідомляє прес-служба уповноваженого.

"25 жовтня працює гаряча лінія уповноваженого Верховної ради з прав людини, на яку звертаються громадяни з повідомленнями про порушення виборчих прав. Станом на 11:30 прийнято 46 повідомлень", - зазначено в повідомленні.

Найбільша кількість повідомлень надійшла від пенсіонерів - 48%; від осіб з інвалідністю - 10,3%. Крім того, 5% звернень - від кандидатів у депутати місцевих рад

При цьому найпоширеніші питання, які задають заявники, пов'язані з:

агітаційною рекламою напередодні і в день виборів (26%);

відмовою у голосуванні за місцем перебування (20%);

помилками в списку виборців (18%);

несвоєчасним відкриттям дільниць (7%);

доступністю до виборчої дільниці для осіб з інвалідністю (2%);

підкупом виборців (4%).

В Офісі омбудсмена повідомляють, що найбільша кількість звернень надійшла від жителів Дніпропетровської області - 13%, Київській області - 10%, Києва, Донецької та Львівської областей - по 9%.

Нагадаємо, Національна поліція відкрила вже 28 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах.

Як писало РБК-Україна, за станом на 15:00 місцеві вибори в Україні проходять спокійно. Національна поліція не фіксує серйозних порушень, які могли б вплинути на результат голосування.