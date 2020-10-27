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В Одесі переривали роботу виборчої комісії, знайшли димову гранату

Автор: Андрій Козловський

У Малиновській районній адміністрації (Одеса) поліція перервала роботу виборчої комісії через виявлений підозрілий предмет у вбиральні будівлі. На виклик приїхали вибухотехніки та кінологи.

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Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомили в поліції, робота комісії була припинена на час перевірки цього предмета, який сховали за зливним бачком унітазу. Невдовзі виявилося, що це димова граната. Також правоохоронці повідомили, що цей піротехнічний засіб до боєприпасів не відноситься.

Фото: виявлена димова граната (od.npu.gov.ua)

Зазначається, що після перевірки районна територіальна комісія відновила роботу.

Нагадаємо, у Вінницькій області в Тульчині двоє чоловіків напали на дільничну виборчу комісію і намагалися заволодіти виборчою документацією.

Крім того, в Краматорську Донецької області на місцевих виборах члену виборчої комісії погрожували вбивством.

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