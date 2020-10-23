Ни один избирательный участок не обеспечен дезинфекторами, - омбудсмен

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ни один избирательный участок не обеспечен дезинфекторами. Также на них нет приборов для проведения температурного скрининга.

Об этом она рассказала в ходе брифинга.

"На сегодня ни один участок не обеспечен скринингом и дезинфицирующими растворами, чтобы человек мог ими воспользоваться", - заявила омбудсмен.

При этом ранее на участках заверили, что в пятницу будут обеспечены как приборами для температурного скрининга, так и дезинфекторами.

Денисова отметила, что в день выборов представители офиса омбудсмена будут мониторить ситуацию на избирательных участках в части соблюдения эпидемиологических правил.

Напомним, ранее омбудсмен заявила, что в Украине для лиц с инвалидностью доступен лишь 1% избирательных участков. Офис уполномоченного промониторил архитектурную доступность 881 участка.

Как писало РБК-Украина, ЦИК призвал участников избирательного процесса придерживаться противоэпидемических требований, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Комиссия приняла соответствующее постановление.