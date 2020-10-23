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Жодна виборча дільниця не забезпечена дезінфекторами, - омбудсмен

Автор: Юлія Струк

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що ні одна виборча дільниця не забезпечена дезінфекторами. Також на них немає приладів для проведення температурного скринінгу.

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Про це вона розповіла під час брифінгу.

"На сьогодні жодна ділянка не забезпечена скринінгом і дезінфікуючими розчинами, щоб людина могла ними скористатися", - заявила омбудсмен.

При цьому раніше на ділянках запевнили, що в п'ятницю будуть забезпечені як приладами для температурного скринінгу, так і дезінфекторами.

Денісова зазначила, що в день виборів представники офісу омбудсмена будуть моніторити ситуацію на виборчих дільницях у частині дотримання епідеміологічних правил.

Нагадаємо, раніше омбудсмен заявила, що в Україні для осіб з інвалідністю доступний лише 1% виборчих дільниць. Офіс уповноваженого промоніторив архітектурну доступність 881 ділянки.

Як писало РБК-Україна, ЦВК закликала учасників виборчого процесу дотримуватися протиепідемічних вимог, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Комісія прийняла відповідну постанову.

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