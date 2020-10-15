Пожизненное для коррупционеров: стоит ли власти спрашивать народ

Президент Владимир Зеленский предлагает всем украинцам 25 октября ответить на пять вопросов, которые он считает важными для страны. Один из них – это введение пожизненного тюремного заключения для коррупционеров. Почему эта инициатива может обернуться опасными последствиями – в материале РБК-Украина.

В рейтинге восприятия коррупции от Transparency International по состоянию на 2020 года наша страна занимает лишь 126 место из 180. В то же время, начиная с 2014 года Украина совершила рывок и перепрыгнула с 144 (в 2013 году) на самое высокое на данный момент 120-е место в 2018.

Способствовало этому и построение антикоррупционной инфраструктуры, включающей в себя НАБУ, САП и НАПК, и ужесточение наказания за экономические преступления. На данный момент некоторые из них, например присвоение имущества и получение неправомерной выгоды, подпадают под признаки особо тяжких и грозят для нарушителей 12 годами тюрьмы.

Владимир Зеленский считает, что этих мер недостаточно, и именно поэтому вопрос борьбы с коррупцией будет вынесен первым во всеукраинском опросе, который пройдет вместе с местными выборами 25 октября.

"Сегодняшнее государство не может позволить себе даже минимально терпеть коррупцию", – объясняется мотивация президента в сообщении пресс-службы его Офиса.

ОП подчеркивает, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, но позволит услышать "голос народа". Опрошенные РБК-Украина правозащитники и юристы предупреждают, что, слушая этот "голос" в таких щепетильных вопросах, государство вступает на очень скользкий путь.

Жажда наказания

"Это абсолютно бесперспективный и бессмысленный вопрос. Это как раз из тех вопросов, которые вообще не рекомендуется выносить на всенародные опросы и референдумы. Они подпитывают низменные инстинкты у людей. Инстинкты, которые связаны с местью, ненавистью и тому подобным", – объясняет глава "Харьковской правозащитной группы" Евгений Захаров.

С ним согласен и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко. Он отмечает, что ранее украинский народ, например, спрашивали о необходимости смертной казни и большинство ее поддержало.

"Когда в Украине вводили мораторий на смертную казнь, то опросы показывали что 75% населения за то, чтоб оставить такой вид наказания. Поэтому тут всегда возникает вопрос, слушать или не слушать мнение народа и какие выводы делать", – говорит правозащитник.

Один из разработчиков проекта нового Уголовного кодекса Николай Хавронюк указывает на сомнительные правовые основания, как самого опроса в ходе местных выборов, так и первого вопроса о "пожизненном наказании коррупционеров".

Он обращает внимание, что в Конституции прямо записано, что самой большой ценностью в Украине является человек, его жизнь, права и свободы. Соответственно, самое жесткое уголовное наказание – пожизненное заключение – предусмотрено только за убийство нескольких лиц с отягчающими обстоятельствами. Сейчас в Украине около 1,5 тысячи людей сидят за такое преступление.

"У нас за самое страшное преступление – убийство – установлено пожизненное лишение свободы, и мы не имеем права приравнивать к жизни человека любую другую материальную ценность. Если мы приравниваем взяточничество к убийству, то этим самым мы снижаем ценность человеческой жизни. А это просто недопустимо", – подчеркивает Хавронюк в комментарии РБК-Украина.

К тому же он обращает внимание на существование принципа пропорциональности в уголовном праве, то есть наказание должно быть соразмерно тяжести преступления. "Да, за коррупцию можно давать пожизненное. Но не заключение, а пожизненное увольнение с должности", – резюмирует юрист.

По его мнению, преодолеть коррупцию может не суровое наказание, а комплекс эффективных мер по ее предотвращению.

В правящей партии "Слуга народа" говорят, что все негативные заявления экспертов – это "только их мнение". Так, заместитель главы антикоррупционного комитета Верховной рады Галина Янченко (СН) в комментарии РБК-Украина указывает на "важный месседж", который пытается донести Зеленский, поднимая тему коррупции.

"Коррупция в Украине уже переросла уровень, так скажем, проблемы и стала вопросом ценностным. Поэтому месседж, который сказал президент, это фактически месседж тем коррупционерам и тем, кто только задумывается о такой возможности. И это очень правильный посыл именно украинскому обществу", – уверена она.

Перспективы инициативы

Депутат от "Слуги народа" также не видит проблем в том, чтобы реализовать инициативу Зеленского, если ее поддержит народ. По ее словам, после "всеукраинского опроса" фракция и Офис президента смогут заняться разработкой соответствующего законопроекта.

"Если говорить о технической стороне вопроса, то это тоже возможно. Необходимо просто внести изменения в законодательство, чтобы усилить ответственность за особо тяжкие преступления, связанные с коррупцией", – добавила Янченко.

Правозащитник Захаров убежден, что речь не будет идти ни о каких законодательных процессах. "Я уверен, что даже в правящей партии есть достаточно людей, которые знают, что это выносить вообще никуда нельзя", – подчеркивает глава ХПГ.

Юрист Хавронюк также обращает внимание, что самые жестокие виды наказаний за экономические преступления нигде в мире не практикуются, кроме тоталитарного Китая. Кроме того, он говорит, что само понятие "коррупция" крайне разнообразно и включает в себя не только неправомерные действия чиновников, но и, например, взятки со стороны рядовых граждан.

Депутат Янченко раскрывает ключевой, по ее мнению, аспект всенародного опроса. Она указывает, что власть неоднократно говорила о необходимости "народовластия" и последовательно идет к реализации этого принципа.

"Ключевое в этом вопросе это то, что не важно, что думаю я, не важно, что думают другие депутаты, и даже не важно, что думают эксперты. Важно лишь то, что думают люди и какой есть актуальный запрос. В соответствии с этим должны действовать и президент и парламент. Запрос общества должен быть реализован и политики должны отвечать на этот запрос", – уверена замглавы антикоррупционного комитета.