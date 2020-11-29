ОПОРА назвала явку на выборах мэра Черновцов на 12:00

Явка избирателей во время второго тура выборов мэра Черновцов по состоянию на 12:00 составляет 6,5%. Погрешность результатов составляет 0,75%.

Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА.

Отмечается, что явка избирателей в Черновцах сегодня почти в два раза меньше, чем была по Украине во время первого тура, 25 октября - тогда на 12:00 на избирательные участки пришли 13,5% избирателей (погрешность 1,25%).

Напомним, сегодня в Черновцах проходит второй тур выборов мэра. За кресло городского главы борются Роман Кличук и Виталий Михайлишин. В первом туре Кличук набрал 27,29% голосов, тогда как Михайлишин - 21,33%.

Отметим, в полиции сообщили, что все избирательные участки в Черновцах открылись вовремя и без нарушений.

При этом наблюдатели ОПОРЫ уже зафиксировали первые нарушения на выборах в Черновцах. В частности, члены одной из комиссий преждевременно внесли свои фамилии и подписали протокол о результатах голосования.

Накануне голосования в Центризбиркоме сообщали, что выборы в Черновцах под угрозой срыва.