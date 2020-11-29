UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ОПОРА огласила итоговую явку на выборах мэра Черновцов

Автор: Роман Тверденко

Явка на выборах мэра Черновцов на конец голосования составила 23%. Погрешность данных - 2,17%.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Отмечается, что на конец голосования в первом туре местных выборов по Украине явка была 35,94%.

Напомним, по данным ОПОРЫ, на 16:00 явка составила 17,54% при погрешности результатов 1,73%.

29 ноября, в Черновцах проходил второй тур выборов мэра. За должность городского главы боролись Роман Кличук и Виталий Михайлишин. В первом туре победу одержал Кличук, набрав 27,29% голосов, тогда как за Михайлишина проголосовали 21,33% избирателей.

По данным экзит-полов, во втором туре победил Роман Кличук от "Единой альтернативы", набрав около 60% голосов.

Также сообщалось, что в Черновцах полиция открыла два уголовных производства по факту нарушений во время второго тура выборов мэра. Уголовные дела связаны с нарушениями членами избирательных комиссий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы