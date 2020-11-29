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ОПОРА оприлюднила підсумкову явку на виборах мера Чернівців

Автор: Роман Тверденко

Явка на виборах мера Чернівців на кінець голосування склала 23%. Похибка даних - 2,17%.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Наголошується, що на кінець голосування в першому турі місцевих виборів по Україні явка була 35,94%.

Нагадаємо, за даними ОПОРИ, на 16:00 явка склала 17,54% при похибці результатів 1,73%.

29 листопада, у Чернівцях проходив другий тур виборів мера. За посаду міського голови боролися Роман Клічук і Віталій Михайлішин. У першому турі перемогу здобув Климчук, набравши 27,29% голосів, тоді як за Михайлішина проголосували 21,33% виборців.

За даними екзит-полів, у другому турі переміг Роман Клічук від "Єдиної альтернативи", набравши близько 60% голосів.

Також повідомлялося, що у Чернівцях поліція відкрила дві кримінальні виробництва за фактом порушень під час другого туру виборів мера. Кримінальні справи пов'язані з порушеннями членами виборчих комісій.

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