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В партии "Слуга народа" рассказали о рекордах на местных выборах

Новина українською → Киев, Среда 11 ноября 2020 18:53
В партии "Слуга народа" рассказали о рекордах на местных выборах Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кандидаты от политической партии "Слуга народа" получили на местных выборах рекордную поддержку и создадут монобольшинство в советах разных уровней по всей Украине.

Об этом сообщил на итоговом брифинге председатель партии Александр Корниенко.

По его словам, на этот момент политическая сила имеет более 6 100 депутатов местных советов и 223 головы (посчитано ориентировочно 90-95% советов).

Наибольшее количество местных депутатов "Слуги народа" в Днепропетровской области - 651. Следующие по поддержке - Одесская область (368 депутатов), Запорожская (365) и Харьковская (365).

А вот по количеству голов местных советов в лидерах Харьковская и Киевская области - по 19 голов, а также Николаевская и Днепропетровская - по 16 голов.

Первое место у "Слуги народа" и на выборах областных советов в Днепропетровской, Житомирской, Сумской, Черновицкой областях.

Что касается монобольшинства "Слуги народа", то она будет сформирована в местных советах разных уровней в Донецкой, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой областях. Например, в Харьковской области в Писочинской ОТГ "Слуги" получили 18 из 26 мандатов.

Как отметил политолог Валентин Гладких, для молодой политической силы это ощутимая победа.

"Ранее в этой партии вообще не было представительства в местной власти. Теперь она сможет влиять на принятие решений на местах и отстаивать общенациональные интересы", - подчеркнул политолог.

Также примечательно, что от "Слуги народа" в местные советы проходят много молодых специалистов. Молодые головы - Артем Кухаренко в Черкасской области и Богдан Келичавый в Тернопольской области. Обоим новоизбранным руководителям ОТГ - по 28 лет. Интересно, что самому старшему голове ОТГ - лишь 46 лет. Это Геннадий Глухманюк из Винницкой области.

Самая высокая поддержка глав ОТГ от "Слуги народа" - в Ивано-Франковской области в Дубивском сельской общине (за Александра Мухара проголосовали 95,1% избирателей) и на Харьковщине в Малиновском поселковом ОТГ (Николай Семерьянов набрал 96,45% голосов).

Лучший результат по депутатам в городах показала Могилев-Подольский городской совет Винницкой области: 32,4%, 11 мандатов. В советах других уровней: Черновицкая область, Карапчивская сельская община - 91,74% поддержки, Неполокиветский поселковый - 81,19%. Такую же высокую поддержку имеют главы этих общин: Жорик Лютиг - 91,74%, Жорик Храпко - 81,19%.

Во второй тур выборов выходят кандидаты от "Слуги народа" Виктор Щадей в Ужгороде, Сергей Иващенко в Полтаве, Руслан Олейник в Никополе и Дмитрий Шевчик в Кривом Роге.

По мнению экспертов, впервые в истории со стороны центральной власти не было использования админресурса. Как отметил Александр Корниенко, выборы прошли на высоком уровне, и об этом заявили международные и украинские наблюдатели.

Напомним, ранее Корниенко сообщил, что партия "Слуга народа" лидирует по количеству мандатов в местных советах по всей стране.

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