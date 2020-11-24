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Подделали протокол: пятерым членам Стрыйской УИК грозит до шести лет тюрьмы

Автор: Игорь Литвиненко

Правоохранители направили в суд обвинительные акты против главы и четырех других членов участковой избирательной комиссии в Стрые из-за фальсификаций на выборах. Им грозит до шести лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В день голосования на местных выборах 25 октября члены комиссии одной из УИК в Стрые подписали протокол о подсчете голосов до итогового заседания и окончательного заполнения указанного протокола.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.28 и ч.1 ст.158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации… совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Главе и четырем членам избиркома сообщили о подозрении 19 ноября. Сегодня, 24 ноября, досудебное расследование было завершено, обвинительный акт направлен в суд.

"За содеянное злоумышленникам грозит наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет", - сообщили правоохранители.

Напомним, с начала избирательной кампании правоохранители открыли более 1,1 тысячи уголовных дел из-за нарушений на местных выборах.

Также РБК-Украина писало, что во время второго тура выборов 22 ноября полиция открыла 11 дел.

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