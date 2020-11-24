Підробили протокол: п'ятьом членам Стрийської ДВК загрожує до шести років в'язниці

Правоохоронці направили до суду обвинувальні акти проти голови і чотирьох інших членів дільничної виборчої комісії у Стрию через фальсифікації на виборах. Їм загрожує до шести років в'язниці.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

У день голосування на місцевих виборах 25 жовтня члени комісії однієї з ДВК в Стрию підписали протокол про підрахунок голосів до підсумкового засідання і остаточного заповнення зазначеного протоколу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 28 та ч. 1 ст. 158-3 (фальсифікація, підробка, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації... вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Чолі і чотирьом членам виборчкому повідомили про підозру 19 листопада. Сьогодні, 24 листопада, досудове розслідування було завершено, обвинувальний акт направлено до суду.

"За скоєне зловмисникам загрожує покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять років", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, з початку виборчої кампанії правоохоронці відкрили понад 1,1 тисячі кримінальних справ через порушення на місцевих виборах.

Також РБК-Україна писало, що під час другого туру виборів 22 листопада поліція відкрила 11 справ.