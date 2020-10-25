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Полиция получает жалобы на опрос Зеленского в день выборов

Автор: Олег Черныш

Полиция начала получать заявления от граждан о незаконности опроса президента Украины Владимира Зеленского. Он проходит в день местных выборов.

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Об этом на брифинге сказал глава Нацполиции Игорь Клименко, передает корреспондент РБК-Украина.

"К нам уже поступило несколько заявлений и сообщений от наших граждан относительно этого проведения опроса", - сообщил он.

Заявления о незаконности опроса поданы в полицию в Волынской области и в Киеве. Более того, на Подоле в Киеве неизвестные перевернули урну для опроса и разбросали листы. Клименко отметил, что полиция будет пресекать такие нарушения.

Напомним, Зеленский инициировал проведение всеукраинского опроса общественного мнения 25 октября. Избирателям предлагают ответить на 5 вопросов.

Кроме того, 25 октября в Украине проводятся местные выборы. Голосование за кандидатов в депутаты местных советов всех уровней и глав населенных пунктов продлится с 08:00 до 20:00.

Также РБК-Украина сообщало, что ОПОРА фиксируют первые нарушения на выборах. Среди самых распространенных нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.

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