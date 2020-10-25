Поліція отримує скарги на опитування Зеленського в день виборів

Поліція почала отримувати заяви від громадян про незаконність опитування президента України Володимира Зеленського. Він проходить у день місцевих виборів.

Про це на брифінгу сказав голова Нацполіції Ігор Клименко, передає кореспондент РБК-Україна.

"До нас уже надійшло кілька заяв і повідомлень від громадян щодо проведення цього опитування", - повідомив він.

Заяви про незаконність опитування подані в поліцію у Волинській області та в Києві. Більш того, на Подолі у Києві невідомі перевернули урну для опитування і розкидали листи. Клименко зазначив, що поліція буде припиняти такі порушення.

Нагадаємо, Зеленський ініціював проведення всеукраїнського опитування громадської думки 25 жовтня. Виборцям пропонують відповісти на 5 запитань.

Крім того, 25 жовтня в Україні проводяться місцеві вибори. Голосування за кандидатів у депутати місцевих рад усіх рівнів та глав населених пунктів триватиме з 08:00 до 20:00.

Також РБК-Україна повідомляло, що ОПОРА фіксують перші порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.