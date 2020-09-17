Полиция открыла четыре дела из-за нарушения избирательного законодательства

За сутки в полицию поступили 23 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Полицейские открыли четыре уголовных производства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Больше всего сообщений о нарушениях законодательства зафиксированы в Киевской области - 4, в Днепропетровской - 3 , по 2 - в Луганской, Одесской, Черкасской и Полтавской, по 1 - в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой областях и в городе Киеве.
"В течение суток в ЕРДР внесены сведения о четырех уголовных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Напомним, в Министерстве образования и науки предупредили о незаконности политической агитации в учебных заведениях.
Отметим, в Минздраве рассказали, как будут голосовать на местных выборах люди, которым подтвердили коронавирус.
В Министерстве внутренних дел заявили, что у них достаточно сил и средств для контроля предвыборного процесса.