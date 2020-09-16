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В МОН предупредили о незаконности политической агитации в учреждениях образования

Новина українською → Киев , Среда 16 сентября 2020 20:47
В МОН предупредили о незаконности политической агитации в учреждениях образования Фото: Министерство образования (УНИАН)
Автор: Максим Зайченко

В Министерстве образования и науки предупредили о незаконности политической агитации в учреждениях образования. В Украине 25 октября должны состояться местные выборы.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

В ведомстве заявляют, что получают информацию о привлечении участников образовательного процесса к участию в акциях и мероприятиях отдельных политических партий, распространении в учебных заведениях партийной и избирательной агитации.

Министерство обратилось с письмом к областным государственным администрациям и учреждениям образования с требованием не допустить политической агитации в последних.

В МОН напоминают, что согласно статье 31 Закона Украины "Об образовании" политические партии не имеют права вмешиваться в образовательную деятельность учебных заведений.

"В учебных заведениях запрещается хранение, размещение, распространение рекламы, плакатов, подарков, стендов, листовок, аудио- или видеоматериалов, других материальных или нематериальных объектов (кроме учебников), которые содержат политическую агитацию", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале сентября в МОН заявили, что из фонда борьбы с коронавирусом могут выделить 3 млрд гривен на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в образовании.

Напомним, ранее в.о. главы Минобразования рассказал, что обучение в школах "красной зоны" будет дистанционным.

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