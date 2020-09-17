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Поліція відкрила чотири справи через порушення виборчого законодавства

Автор: РБК-Україна

За добу до поліції надійшло 23 заяви та повідомлення, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Найбільше повідомлень про порушення законодавства зафіксовано у Київській області - 4, у Дніпропетровській - 3 , по 2 - у Луганській, Одеській, Черкаській та Полтавській, по 1 - у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій областях та у місті Києві.

"Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо чотирьох кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки попередили про незаконність політичної агітації в закладах освіти.

Зазначимо, у МОЗ розповіли, як будуть голосувати на місцевих виборах люди, яким підтвердили коронавірус.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що у них достатньо сил та засобів для контролю передвиборчого процесу.

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