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Местные выборы: полиция уже открыла 65 уголовных дел из-за нарушений

Автор: РБК-Украина

За минувшие сутки полиция открыла два уголовных производства по факту нарушения избирательного процесса в Украине. Количество сообщений о нарушениях достигло 571.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

Ведомости о двух новых уголовных призводствах внесены в Единый реестр досудебных расследований.

С момента старта избирательного процесса 5 сентября в полицию поступило 571 сообщение о нарушениях. Открыто 65 уголовных производств. 34 из них связаны с нарушением избирательного законодательства, 31 - с избирательным процессом.

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Больше всего уголовных производств было открыто в Запорожской (10) и Одесской областях (7).

Напомним, вчера партия "Наш край" выдвинула в мэры Одессы Евгения Червоненко.

Также "Батькивщина" официально объявила о выдвижении Алексея Кучеренко кандидатом в мэры Киева.

Кроме этого, в понедельник под Одессой произошла потасовка во время съезда "ОПЗЖ". Полиция забрала на допрос около полсотни участников конфликта.

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