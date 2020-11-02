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Полиция открыла около тысячи дел за нарушение избирательного процесса

Автор: Андрей Козловский

С начала избирательной кампании местных выборов в Украине полиция начала 997 уголовных производств по факту нарушения избирательного процесса. Также органами полиции составлено 2 323 протоколы о совершении административных правонарушений.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, из общего числа начатых уголовных производств 604 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 393 - связанные с избирательным процессом. По 78 уголовным производствам 95 лицам сообщено о подозрении.

Кроме того, по состоянию на 2 ноября правоохранители зарегистрировали 15 615 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего в городе Киеве - 1728, в Киевской области - 1697, в Днепропетровской - 1211.

Напомним, в Донецкой области из помещения Никольской территориальной избирательной комиссии пропала избирательная документация. Полиция возбудила уголовное дело.

Также полиция расследует возможную фальсификацию на местных выборах в общине под Киевом.

Кроме того, 25 октября в Черновицкой области на одном из теризбиркомов исчезли 9 бюллетеней, открыто уголовное дело.

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