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Полиция возбудила дело из-за конфликта в штабе кандидата на 208 округе

Новина українською → Бахмач, Суббота 17 октября 2020 18:11
Полиция возбудила дело из-за конфликта в штабе кандидата на 208 округе Фото: полиция в штабе кандидата (cn.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вчера правоохранители Бахмача получили два сообщения о конфликте в избирательном штабе кандидата в народные депутаты по 208 округу. Полиция возбудила дело по факту препятствования осуществлению избирательного права.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Прибыв на место происшествия, правоохранители получили от участников конфликта две версии инцидента. Одна сторона заявила о подкупе избирателей, а другая утверждала, что в помещение штаба подбросили полиграфию с признаками черного пиара.

Правоохранители также опросили всех присутствующих во время инцидента лиц и изъяли видеодоказательства и вещественные доказательства. Действиям каждого из участников конфликта полиция пообещала предоставить надлежащую правовую оценку.

Санкция статьи, по которой полиция возбудила дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Отметим, довыборы в Верховную раду на 208 округе были назначены после гибели народного депутата Валерия Давыденко. В нардепы по этому округу баллотируется жена погибшего нардепа Людмила Давиденко.

Напомним, за прошедшие сутки правоохранители открыли еще 24 уголовных производства по факту нарушения избирательного процесса. Всего полиция возбудила уже почти 400 уголовных дел.

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