Полиция зафиксировала нарушения "дня тишины" в Днепре. Составлен один админпротокол, проверяется еще 26 сообщений.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Днепропетровской области.

"В "день тишины" в полицию Днепропетровской области поступило 27 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства - 26 заявлений поступило в полицию Днепра и одна - в полицию Никополя", - указано в сообщении.

В полиции информируют, что по результатам рассмотрения заявлений и сообщений составили один административный протокол по ст. 212-10 КУоАП (нарушение ограничений по поводу ведения предвыборной агитации).

В "день тишины" глава жилищного кооператива развешивала собственноручно написанные агитационные листовки за одного из кандидатов на должность городского главы.

По другим заявлениям и сообщениям правоохранители проводят проверку.

Кроме того, по данным полиции, все избирательные участки Днепра и Никополя открылись вовремя.

Напомним, с начала избирательной кампании, 5 сентября, правоохранители открыли 1154 уголовных дел по местным выборам в Украине.

Как писало РБК-Украина, в Бердянске полиция арестовала 90 тысяч бюллетеней, которые горизбирком незаконно заказал для второго тура выборов мэра.