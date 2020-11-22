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Поліція зафіксувала порушення "дня тиші" в Дніпрі

Автор: РБК-Україна

Поліція зафіксувала порушення "дня тиші" в Дніпрі. Складено один адмінпротокол, перевіряється ще 26 повідомлень.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління поліції у Дніпропетровській області.

"У "день тиші" в поліцію Дніпропетровської області надійшло 27 заяв і повідомлень про порушення виборчого законодавства - 26 заяв надійшло в поліцію Дніпра і одна - в поліцію Нікополя", - зазначено в повідомленні.

У поліції інформують, що за результатами розгляду заяв та повідомлень склали один адміністративний протокол за ст. 212-10 КУпАП (порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації).

У "день тиші" глава житлового кооперативу розвішувала власноруч написані агітаційні листівки за одного з кандидатів на посаду міського голови.

За іншими заявами і повідомленнями правоохоронці проводять перевірку.

Крім того, за даними поліції, всі виборчі дільниці Дніпра і Нікополя відкрилися вчасно.

Нагадаємо, з початку виборчої кампанії, 5 вересня, правоохоронці відкрили 1154 кримінальних справ щодо місцевих виборів в Україні.

Як писало РБК-Україна, в Бердянську поліція заарештувала 90 тисяч бюлетенів, які міськвиборчком незаконно замовив для другого туру виборів мера.

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Новини України Дніпрополициядень тишиныМісцеві вибори