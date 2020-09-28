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В повестке дня Рады нет постановления о местных выборах, - Разумков

Автор: РБК-Украина

Спикер Дмитрий Разумков завил, что в повестке дня Верховной рады нет постановления о местных выборах. По его информации, этот вопрос не обсуждался и во время заседания фракции "Слуга народа".

Об этом Разумков заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"В повестке дня этого нет. Есть некоторые аспекты, которые влияют на позицию, которая была указана в этот день... Сегодня внести такие изменения в постановление - это поставить под сомнение весь избирательный процесс", - сказал Разумков.

Он добавил, что, по его информации, этот вопрос не обсуждался на заседании фракции партии власти.

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"Я на заседании не был, но, насколько мне известно, этот вопрос не обсуждался", - сказал он.

Напомним, ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял, что изменения в постановление о выборах ставят под сомнение их легитимность.

Он также исключил возможность внесения изменений. При этом украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу заявляет, что это блокирует следующий обмен пленными.

Россия считает, что постановление Рады о местных выборах противоречит минским соглашениям, поскольку в них определены другие условия проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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