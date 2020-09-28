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"Слуга народа" собирает заседание фракции, обсудят постановление о выборах

Новина українською → Киев, Понедельник 28 сентября 2020 15:46
"Слуга народа" собирает заседание фракции, обсудят постановление о выборах Фото: Александр Качура (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Парламентская фракция "Слуга народа" сегодня вечером проведет заседание. На нем рассмотрят ряд вопросов, в том числе изменения в постановление о местных выборах.

Об этом в своем Telegram-канале написал замглавы парламентского комитета по организации государственной власти, нардеп от СН Александр Качура.

По его словам, заседание фракции начнется в 19:50.

"Мы должны рассмотреть вопросы: внесения изменений в постановление о местных выборах, законопроект касательно взаимозачетов "Нафтогаза" с государственным бюджетом и заявление народного депутата Галушко", - отметил Качура.

Он добавил, что поднимет вопрос о парламентском контроле поиска причин авиакатастрофы под Харьковом.

Отметим, накануне нардеп Николай Галушко заявил о выходе из партии "Слуга народа", поскольку все места в его партийном списке на округе в Броварах якобы были проданы.

Напомним, ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял, что изменения в постановление о выборах ставят под сомнение их легитимность.

Он также исключил возможность внесения изменений. При этом украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу заявляет, что это блокирует следующий обмен пленными.

Россия считает, что постановление Рады о местных выборах противоречит минским соглашениям, поскольку в них определены другие условия проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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