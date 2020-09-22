Изменения в постановление о выборах ставят под сомнение их легитимность, - Разумков

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что внесение изменений в постановление о назначении местных выборов ставят под сомнение их легитимность. При этом, сейчас нет людей, которым было бы это интересно.

Об этом Разумков сообщил в эфире телеканала "Прямой".

"В воскресенье выдвигали кандидатов по стране, кто-то в субботу проводил конференции и съезды. То есть сегодня внести изменение в это постановление - это поставить под сомнение легитимность проведения выборов. Почему? Потому что выборы - это последовательность действий: одно идет за другим", - заявил Разумков.

Он отметил, что во власти на сегодняшний день нет людей, которым было бы интересно поставить под сомнения легитимность избирательного процесса.

Разумков также добавил, что невозможно внести изменения в постановление о местных выборах.

Напомним, в России считают, что постановление Верховной рады противоречит минским соглашениям, ведь в них заложены иные условия проведения местных выборов в ОРДЛО.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что Россия заблокировала процесс обмена пленными из-за постановления Рады о местных выборах.