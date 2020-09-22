Зміни в постанову про вибори ставлять під сумнів їх легітимність, - Разумков

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що внесення змін у постанову про призначення місцевих виборів ставлять під сумнів їх легітимність. При цьому, зараз немає людей, яким було б це цікаво.

Про це Разумков повідомив в ефірі телеканалу "Прямий".

"У неділю висували кандидатів по країні, хтось в суботу проводив конференції і з'їзди. Тобто сьогодні внести зміну в це постанова - це поставити під сумнів легітимність проведення виборів. Чому? Тому що вибори - це послідовність дій: одна йде за іншим", - заявив Разумков.

Він зазначив, що на сьогодні немає людей, яким було б цікаво поставити під сумнів легітимність виборчого процесу.

Разумков також додав, що неможливо внести зміни в постанову про місцеві вибори.

Нагадаємо, в Росії вважають, що постанова Верховної ради суперечить мінськими угодами, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук повідомив, що Росія заблокувала процес обміну полоненими з-за постанови Ради про місцеві вибори.