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"Слуга народу" збирає засідання фракції, обговорять постанову про вибори

Новость на русском → Київ, Понеділок 28 вересня 2020 15:46
"Слуга народу" збирає засідання фракції, обговорять постанову про вибори Фото: Олександр Качура (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Парламентська фракція "Слуга народу" сьогодні ввечері проведе засідання. На ньому розглянуть низку питань, у тому числі зміни до постанови про місцеві вибори.

Про це у своєму Telegram-каналі написав заступник голови парламентського комітету з організації державної влади, нардеп від СН Олександр Качура.

За його словами, засідання фракції розпочнеться о 19:50.

"Ми повинні розглянути питання: внесення змін до постанови про місцеві вибори, законопроект стосовно взаємозаліків "Нафтогазу" з державним бюджетом та заяву народного депутата Галушка", - зазначив Качура.

Він додав, що підніме питання про парламентський контроль пошуку причин авіакатастрофи під Харковом.

Відзначимо, напередодні нардеп Микола Галушко заявив про вихід з партії "Слуга народу", оскільки всі місця у його партійному списку на окрузі в Броварах нібито були продані.

Нагадаємо, раніше спікер Ради Дмитро Разумков заявляв, що зміни до постанови про вибори ставлять під сумнів їх легітимність.

Він також виключив можливість внесення змін. При цьому українська делегація у Тристоронній контактної групи щодо Донбасу заявляє, що це блокує наступний обмін полоненими.

Росія вважає, що постанова Ради про місцеві вибори суперечить мінським угодам, оскільки в них визначені інші умови проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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