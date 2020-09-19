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Разумков исключил возможность внесения изменений в постановление о выборах

Новина українською → Киев, Суббота 19 сентября 2020 22:36
Разумков исключил возможность внесения изменений в постановление о выборах Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Отмена в постановлении Верховной рады требований по проведению местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей невозможна. Внесение изменений в постановление поставит под сомнение легитимность проведения выборов на остальной территории страны.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, принятое Радой постановление никоим образом не связано с минскими соглашениями.

"Его можно по-разному трактовать, но выборы в соответствии с минскими соглашениями - это 9-й пункт. Я не уверен, что мы сегодня можем говорить, что в полном объеме выполнены 8 предыдущих. Поэтому сейчас говорить, что постановление почему-то, кому-то мешает, мягко говоря, не совсем корректно", - пояснил он.

Кроме того, спикер парламента сослался на избирательное законодательство, которое предусматривает, что местные выборы объявляются не позднее, чем за 90 дней до даты голосования.

Как известно, в России считают, что постановление Рады противоречит минским соглашениям, ведь в них заложены иные условия проведения местных выборов в ОРДЛО.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Россия заблокировала процесс обмена пленными из-за постановления Рады о местных выборах.

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Новости Украины Местные выборы 2020 постановление Местные выборы ОРДЛО Дмитрий Разумков
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