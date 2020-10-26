Продан: второго тура в Киеве не будет, у Кличко - 50,9%

На выборах Киевского городского совета Виталий Кличко набрал около 51% и побеждает уже в первом туре, партия "УДАР" проходит в Киевсовет с результатом почти 20%.

Об этом на брифинге сообщила глава штаба партии Оксана Продан по результатам параллельного подсчета голосов, который проводил штаб мэра и политсилы.

"Согласно параллельному подсчету голосов Виталий Кличко получает 50,9% голосов и с большой вероятностью побеждает уже в первом туре на выборах Киевского городского головы. И экзит-поллы и наш параллельный подсчет голосов показывает, что партия "УДАР" проходит в Киевсовет с результатом 19,7%", - отмечает Продан.

По ее словам, и параллельный подсчет, и мокрые протоколы совпадают, соответственно штаб Кличко ожидает именно таких результатов и в альтернативном подсчете.

"Уже сейчас мы можем уверенно сказать, что киевляне избрали продолжение дальнейшего развития столицы во главе с Виталием Кличко и партией "УДАР", - резюмировала Оксана Продан.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, были объявлены результаты экзит-полла выборов мэра Киева. Побеждает действующий глава города Виталий Кличко.

Также Центральная избирательная комиссия назвала окончательную явку избирателей на местных выборах в Украине. Она составила 36,88%.