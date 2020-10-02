Рейтинг кандидатов в мэры Мариуполя и Херсона: кто лидирует в предвыборной гонке

Кандидаты в мэры Мариуполя и Херсона (коллаж РБК-Украина)

Голосование за кандидатов в мэры состоится во всех городах страны 25 октября на местных выборах, а в крупных населенных пунктах избрание городского головы может пройти в два тура. Кого поддерживают избиратели в Мариуполе и Херсоне, свежие рейтинги кандидатов в мэры - на РБК-Украина.

Выборы мэра Мариуполя

Срок полномочий действующего градоначальника Вадима Бойченко истекает в этом году, однако мэр принял решение баллотироваться на пост еще раз. В этом его поддерживает более 70% горожан.

Также в выборах городского головы намерен участвовать бывший мэр Юрий Хотлубей, его заместитель Владимир Клименко, общественные активисты и депутаты горсовета.

Избиратели в Мариуполе получат для голосования 25 октября по 3 бюллетеня. Фамилии кандидатов на пост мэра города будут указаны в бюллетене светло-розового цвета.

Рейтинг кандидатов в мэры

По результатам социологического исследования группы "Рейтинг" (18-24 сентября, 1000 респондентов), с большим отрывом от оппонентов лидирует Вадим Бойченко. За него намерены голосовать 72,4% мариупольцев.

Второе место рейтинга с 11,9% поддержки занимает кандидат от "Оппозиционной платформы - "За життя" Владимир Клименко. На третьем месте - Артур Андрощук от "Партии Шария" с 4,1%. Общий рейтинг:

Вадим Бойченко - 72,4% Владимир Клименко - 11,9% Артур Андрощук - 4,1% Максим Бородин - 3,0% Юрий Хотлубей - 1,7% Лидия Мугли - 1,4% Юлия Башкирова - 0,4% Другой кандидат - 4,7%

Что известно о кандидатах в мэры Мариуполя

Вадим Бойченко - выдвигается от собственной местной партии "Блок Бойченко". Занимает должность городского головы Мариуполя с 2015 года, победил на прошлых выборах с 72,8% голосов. Ранее - работал на городских промышленных предприятиях "Азовсталь", "Метинвест Холдинг". До избрания мэром - заместитель генерального директора на Металлургическом комбинате им. Ильича.

Владимир Клименко - кандидат от "Оппозиционной платформы - "За життя". Заместитель директора компании "Спецмашавто". В прошлом - заместитель городского головы Юрия Хотлубея (до 2015 года), глава Департамента по вопросам торговли, председатель Приморской районной администрации.

Артур Андрощук - кандидат от "Партии Шария". Руководитель Донецкой областной организации партии.

Максим Бородин - идет на выборы от "Силы людей". Действующий депутат горсовета, председатель фракции "Сила людей". Общественный активист, организатор акций по борьбе с проблемами экологии в Мариуполе

Юрий Хотлубей фигуриует в предвыборном рейтинге как самовыдвиженец. Городской голова Мариуполя с 1998 по 2015 год. Работал в Кабмине заведующим отдела по вопросам рынка товаров и услуг, также руководил отделением организации кадровой политики в Администрации президента с 1994 по 1998 год.

Юлия Башкирова - кандидат от партии "За майбутне". Занимается адвокатской деятельностью, правозащитница. Работала в центре общественного контроля "Дий", была представителем уполномоченного Верховной рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях

Михаил Клюев - выдвигается в мэры Мариуполя от партии "Наш край". Военный пенсионер Министерства внутренних дел. Возглавляет партийный список "Нашего края" в городской совет.

Лидия Мугли - самовыдвижение. Баллотируется в мэры Мариуполя во второй раз. Занимала должность директора по персоналу Азовского судоремонтного завода, экс-глава Общественной рады при городском совете Мариуполя.

Выборы в Херсоне

17 кандидатов подали регистрационные документы в территориальную избирательную комиссию для участия в предстоящих выборах городского головы Херсона.

Наибольшие шансы занять кресло мэра - у народного депутата Игоря Колыхаева, а его главным оппонентом является Владимир Сальдо. Он уже имеет опыт работы на этом посту - руководил городским советом Херсона с 2001 по 2012 год.

Рейтинги кандидатов в мэры

Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса среди 800 жителей Херсона за 17-23 сентября.

Представитель политической силы "Нам тут жить!" Игорь Колыхаев имеет самый высокий уровень поддержки респондентов - 31,2%. Второе место у главы "Блока Сальдо" Владимира Сальдо - 23,2%. За кандидата от "Слуги народа" Юрия Кириллова готовы голосовать 13,4% граждан.

Игорь Колыхаев - 31,2% Владимир Сальдо - 23,2% Юрий Кириллов - 13,4% Михаил Опанащенко - 8,6% Иван Глухов - 5,3% Василий Федин - 3,3% Николай Кононенко - 3,3% Артем Кияновский - 2,9% Юрий Одарченко - 2,1% Наталья-Дануте Бимбирайте - 1,4% Виталий Богданов - 1,2% Элина Никитенкова - 1,1% Другой кандидат - 1,2%

Прогноз результатов второго тура показал лидерство Игоря Колыхаева в паре с Виктором Сальдо. Также Колыхаев имеет больший уровень поддержки в паре с Юрием Кирилловым.

Игорь Колыхаев (57%) - Виктор Сальдо (34%)

Игорь Колыхаев (59%) - Юрий Кириллов (25%).

Кто баллотируется в мэры Херсона

Игорь Колыхаев - идет на выборы с политсилой "Нам здесь жить!". Депутат Верховной рады IX созыва, член парламентской группы "За майбутне". С 2015 по 2019 год был депутатом горсовета Херсона.

Владимир Сальдо - кандидат от собственной партии "Блок Сальдо". Действующий кандидат городского совета, мэр Херсона в 2001-2012 годах, нардеп Верховной рады VII созыва.

Юрий Кириллов - выдвигается от партии "Слуга народа". Ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета. Прошел в горсовет на местных выборах 2015 от БПП.

Михаил Опанащенко - кандидат от "Оппозиционной платформы - "За життя". Глава городской партийной ячейки ОПЗЖ, депутат Верховной рады VII созыва от "Партии регионов", предприниматель.

Иван Глухов - баллотируется в мэры от "Европейской солидарности". Председатель городской партийной организации, декан факультета физвоспитания Херсонского государственного университета.

Василий Федин - идет на выборы от местной партии "Херсонцы".С 2015 года - депутат областного совета, с 2006 по 2015 - депутат горсовета Херсона. Возглавлял судостроительную компанию Smart Maritime Group.

Артем Кияновский - выдвигается от "Нашего края". Депутат городского совета с 2015 года от "Оппозиционного блока", возглавляет Школу гуманитарного труда. Баллотировался в мэры Херсона в 2006 году.

Андрей Яценко - кандидат от партии "Перемога Пальчевского". Занимал должности заместителя городского головы Херсона, заместителя председателя областной администрации. Преподаватель, руководил Департаментом образования в ОГА.

Руслан Рубан - баллотируется от "Партии зеленых Украины". На местных выборах 2015 прошел в горсовет Херсона от "Самопомочи", но вышел из рядов партии. Предприниматель в банковской сфере.

Элина Никитенкова - идет на выборы в Херсоне от "Радикальной партии". Является заместителем председателя компании "Парки Херсона".

Сергей Дудка - кандидат от партии УДАР. Предприниматель, владеет сетью спортивных залов "Доминант" в Херсоне.

Юрий Балабанов - баллотируется в мэры от партии "Пропозиция". Работал в органах прокуратуры Херсона.

Виктор Тоцкий - кандидат от партии "Сила людей". Председатель городских ОСМД.

Иван Горланов - представляет партию ВО "Свобода" на выборах мэра. Депутат городского совета от "Свободы" с 2015 года, советник мэра.

Кирилл Стремусов - самовыдвижение. Херсонский блогер, активист.

Юрий Колыхаев - самовыдвижение. Сотрудник организации "Общественная инициатива "Нам здесь жить!".

Юрий Рожков - самовыдвижение. Сотрудник организации "Общественная инициатива "Нам здесь жить!".