Рейтинг кандидатов в мэры Запорожья, Черкасс и Николаева за месяц до выборов

Во время очередных местных выборов 2020 в Украине состоится голосование за кандидатов в мэры городов. Что известно о претендентах на должность городского головы в областных центрах, а также рейтинги кандидатов в Запорожье, Николаеве, Черкассах - подробно на РБК-Украина

Выборы в Запорожье

Выборы мэра Запорожья запланированы на 25 октября, однако они могут пройти в два тура. Если ни одного из кандидатов не поддержит более 50% избирателей, будет назначено повторное голосование.

О своем выдвижении на предстоящих выборах объявил действующий городской голова, а также несколько чиновников и общественных деятелей Запорожья.

Кандидаты в мэры

Мэр Запорожья Владимир Буряк баллотируется на второй срок с собственной партией "Еднання". На выборах 2015 года он принимал участие как самовыдвиженец в статусе главного инженера "Запорожстали". Тогда Буряк обошел кандидата от БПП Николая Фролова, получив 55% голосов избирателей.

Виталий Тишечко - кандидат в мэры Запорожья от "Слуги народа". В настоящий момент занимает должность замглавы Запорожской ОГА, депутат горсовета, директор страховой компании "Мотор Гарант". До 2017 года работал на руководящих должностях в ПАО"Мотор Сич".

"Батькивщина" выдвинула кандидатуру Виталия Рябцева в мэры Запорожья. С 2015 года Рябцев является депутатом горсовета от "Батькивщины". Владелец "Портал АКЦЕНТ" (городское СМИ).

Валерий Прозапас примет участие в выборах от партии "Европейская солидарность". Участник боевых действий на Донбассе, офицер оперативного резерва, директор компании "Инфра-Буд" (солнечная энергетика).

Владимир Кальцев - возможный кандидат в мэры Запорожья от "Оппозиционной платформы - "За життя". Народный депутат Верховной рады IX созыва. Ранее - депутат Запорожского горсовета, в 2010-м - заместитель председателя Запорожской ОГА.

Рейтинг кандидатов

По результатам социологического исследования группы "Рейтинг" за 10-14 сентября (1600 респондентов), большинство жителей Запорожья на выборах мэра готовы поддержать Владимира Буряка (56%). С большим отставанием на втором и третьем месте находятся Виталий Тишечко (10,7%) и Владимир Кальцев (8,7%).

Владимир Буряк - 56,0% Виталий Тишечко - 10,7% Владимир Кальцев - 8,7% Валерий Прозапас - 7,6% Виталина Яковлева - 5,8% Виталий Рябцев - 3,8% Олеся Крамаренко - 1,9% Денис Тарасов - 1,6% Егор Семенков - 1,2%

Согласно опросу Центра "Социс" за 5-9 сентября (600 респондентов), лидером электоральных симпатий в Запорожье является мэр Владимир Буряк с уровнем поддержки 73,6%. У Виталия Тишечко - 10,1%. Первую тройку замыкает Виталий Рябцев - 3,5%

Владимир Буряк - 73,6% Виталий Тишечко - 10,1% Виталий Рябцев - 3,5% Николай Фролов - 2,1% Денис Щербаков - 1,6% Егор Семенков - 0,9% Муса Магомедов - 0,7%

Выборы в Николаеве

Во время голосования 25 октября жителям Николаева предстоит выбрать, кто будет занимать должность городского головы в течение следующих 5 лет.

О намерении баллотироваться объявил действующий мэр Александр Сенкевич, его предшественник Юрий Гранатуров, а также несколько депутатов горсовета.

Кандидаты в мэры

Городской голова Николаева Александр Сенкевич идет на второй срок. В 2015 году он баллотировался от "Самопомочи" и одержал победу во втором туре голосования. Перед стартом избирательной кампании 2020 Сенкевич присоединился к партии мэров "Пропозиция", которая и выдвинула его кандидатом в Николаеве.

Татьяна Домбровская выдвигается в мэры от "Слуги народа". Имеет юридическое образование, предприниматель, глава общественной организации "Будущее Николаева".

Артем Ильюк - глава партийной организации "Оппозиционной платформы - "За життя" в Николаеве с сентября 2020. Народный депутат Верховной рады VII и VIII созывов от "Партии Регионов" и "Видродження". Кандидатуру Ильюка на пост мэра выдвинула городская организация ОПЗЖ в Николаеве 23 сентября 2020 года.

Юрий Гранатуров - кандидат в мэры Николаева от партии "За майбутне". Является председателем областной организации политсилы. Гранатуров занимал пост городского головы Николаева с 2013 по 2015 год.

Владислав Чайка - руководитель общественной организации "Николаев - единая семья", предприниматель в сфере недвижимости и ЖКХ. Сын экс-мэра Николаева Владимира Чайки. 23 сентября 2020 в областной партийной организации "Оппозиционной платформы - "За життя" анонсировали выдвижение Владислава Чайки в мэры Николаева.

Рейтинг кандидатов

Согласно опросу группы "Рейтинг" за 11-15 сентября среди 1600 респондентов, на выборах мэра в Николаеве может одержать победу Александр Сенкевич (30,5%), на втором месте - Татьяна Домбровская (16,4%), третью строчку занимает Владислав Чайка - 12,6%.

Александр Сенкевич - 30,5% Татьяна Домбровская - 16,4% Владислав Чайка - 12,6% Артем Ильюк - 10,8% Юрий Гранатуров - 8,6% Игорь Дятлов - 8,5% Татьяна Кравчук - 3,9% Елена Киселева - 2,3% Александр Жолобецкий - 2,3% Вадим Подберезняк - 0,8% Демид Губский - 0,5%

Выборы в Черкассах

В рамках местных выборов 25 октября жителям Черкасс предстоит голосование за новые составы городского и областного советов, а также за претендентов на пост городского головы. Среди кандидатов в мэры известные общественные и политические деятели города.

Кандидаты в мэры

Действующий городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко зарегистрирован кандидатом в мэры на предстоящих выборах от партии "За майбутне". Бондаренко возглавляет горсовет с 2015 года, ранее - депутат Черкасского облсовета, глава областной организации партии "Батькивщина".

Виталий Ильченко баллотируется в мэры от партии "Слуга народа". Предприниматель, владелец агропромышленного холдинга UKRAVIT, общественный деятель.

Виктор Евпак - кандидат от партии "Голос". Предприниматель в IT-сфере, общественный активист. Возглавляет компанию eKreative в Черкассах, сооснователь Cherkasy IT Cluster, основатель общественного объединения "Новые люди".

Сергей Кудактин - возглавляет партийную организацию "Европейской солидарности" в Черкасской области. Генеральный директор рекламного агентства OLEKS. В 2010-2014 - депутат городского совета.

Рейтинг кандидатов

Согласно опросу группу "Рейтинг" среди 1600 жителей Черкасс за 10-15 сентября, наибольшее количество голосов на выборах мэра может получить Анатолий Бондаренко (56,5%), за ним в рейтинге расположились Виталий Ильченко (12,3%) и Виктор Евпак (9,9%).