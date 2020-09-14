Резников назвал мифом требования РФ об изменениях в постановление о местных выборах

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников назвал мифом требования РФ об изменениях в постановление о проведении выборов в ОРДЛО. Он отметил, что в этом вопросе нет смысла вести переговоры с РФ.

Об этом он сказал во время ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Здесь есть миф, что Российская Федерация требует от нас изменить нормативный акт и провести выборы в ОРДЛО 25 октября", - сказал Резников.

Он отметил, что Украина будет настаивать на выполнении той части, что касается безопасности.

Однако, Резников добавил, что в минских договоренностях присутствуют нормы, которые противоречат позиции Украины и предусматривают первоочередное проведение выборов.

"Мы не видим смысла вести переговоры ... Этот вопрос нам задают и партнеры по нормандском формату. Мы не анонсируем выход из Минских соглашений, но у нас возникает вопрос, как толковать этот пункт", - добавил Резников.

Напомним, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что во время переговоров в Берлине 11 сентября украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине.

Впоследствии Резников прокомментировал эту информацию РБК-Украина, заявив, что Украина ничего не обещала.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что никаких обещаний, которые касались бы этого вопроса, украинская сторона в Берлине не давала.