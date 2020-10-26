UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября

Автор: Юлия Струк

Результаты выборов мэра Киева объявят не позднее 6 ноября. Киевская городская территориальная избирательная комиссия постарается сделать это раньше.

Самые читаемые новости

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.

"Официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить не позднее чем на 12-й день после дня голосования... это 6 ноября... мы будем пытаться сделать это скорее", - отметил он.

Напомним, данные экзит-пола Социологической группы "Рейтинг" гласят, что, в соответствии с результатами местных выборов в Киеве 25 октября, мэр столицы будет избран во втором туре. Больше всего голосов набирает Виталий Кличко - 47,8%.

Данный экзит-пол провели среди 10402 респондентов на 100 участках. Ошибка выборки - 1%.

Как писало РБК-Украина, по данным экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" действующий глава города Виталий Кличко получил на выборах 25 октября 45,9% голосов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевМестные выборы