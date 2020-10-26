Результати виборів мера Києва оголосять до 6 листопада

Результати виборів мера Києва оголосять не пізніше 6 листопада. Київська міська територіальна виборча комісія намагатиметься зробити це раніше.

Про це у ході брифінгу повідомив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов.

"Офіційні результати Київська міська територіальна виборча комісія повинна оголосити не пізніше як на 12-й день після дня голосування... це 6 листопада... ми будемо намагатися зробити це скоріше", - зазначив він.

Нагадаємо, дані екзит-полу Соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що, відповідно до результатів місцевих виборів у Києві 25 жовтня, мер столиці буде обраний у другому турі. Найбільше голосів набирає Віталій Кличко - 47,8%.

Даний екзит-пол провели серед 10402 респондентів на 100 дільницях. Помилка вибірки - 1%.

Як писало РБК-Україна, за даними екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" і програми "Свобода слова Савіка Шустера" діючий глава міста Віталій Кличко отримав на виборах 25 жовтня 45,9% голосів.