Сенкевич официально остался мэром Николаева

Городская избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов мэра Николаева. Официально главой города остается Александр Сенкевич.
Об этом сообщил депутат Николаевского городского совета Федор Панченко, опубликовав в Facebook копию протокола с комиссии.
За его оппонента Владислава Чайку проголосовали 9 тысяч 806 избирателей. За Сенкевича - 16 тысяч 49 избирателей.
Фото: протокол (facebook.com/feodor.panchenko)
Напомним, 22 ноября в Украине повторно голосовали на выборах мэров в 11 городах. В частности, выбирали мэра Николаева.
Отметим, во втором туре выборов мэра Ровно победил кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Третьяк. Он набрал 50,24% голосов избирателей.
Ранее сообщалось, что во втором туре выборов в Черкассах победу одержал действующий мэр города Анатолий Бондаренко. Его поддержали 54,33% избирателей.
Кроме того, во втором туре выборов мэра Ужгорода победил действующий городской голова Богдан Андреев. Он обошел своего оппонента почти на 1,5 тысячи голосов.