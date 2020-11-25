UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сенкевич официально остался мэром Николаева

Автор: Анастасия Рокитна

Городская избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов мэра Николаева. Официально главой города остается Александр Сенкевич.

Об этом сообщил депутат Николаевского городского совета Федор Панченко, опубликовав в Facebook копию протокола с комиссии.

За его оппонента Владислава Чайку проголосовали 9 тысяч 806 избирателей. За Сенкевича - 16 тысяч 49 избирателей.

Фото: протокол (facebook.com/feodor.panchenko)

Напомним, 22 ноября в Украине повторно голосовали на выборах мэров в 11 городах. В частности, выбирали мэра Николаева.

Отметим, во втором туре выборов мэра Ровно победил кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Третьяк. Он набрал 50,24% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что во втором туре выборов в Черкассах победу одержал действующий мэр города Анатолий Бондаренко. Его поддержали 54,33% избирателей.

Кроме того, во втором туре выборов мэра Ужгорода победил действующий городской голова Богдан Андреев. Он обошел своего оппонента почти на 1,5 тысячи голосов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины результаты