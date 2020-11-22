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Экзит-пол прогнозирует победу Сенкевича на выборах мэра Николаева

Новина українською → Николаев, Воскресенье 22 ноября 2020 20:29
Экзит-пол прогнозирует победу Сенкевича на выборах мэра Николаева Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Николаеве прошел второй тур местных выборов. Там лидирует действующий глава города Александр Сенкевич.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола "НикВести".

По результатам экзит-пола, за Сенкевича проголосовали 61,6% избирателей, а его конкурента Чайку поддержали 38,4% проголосовавших.

Экзит-пол прогнозирует победу Сенкевича на выборах мэра Николаева

Отметим, во втором туре выборов боролись за кресло мэра действующий глава городского совета Сенкевич и представитель ОПЗЖ Владислав Чайка.

Напомним, 22 ноября в Украине повторно голосовали на выборах мэров в 11 городах.

Ранее сообщалось, что в Николаеве полиция расследует факт возможной фальсификации результатов голосования. Открыто уголовное производство.

Отметим, Центральная избирательная комиссия обратилась в полицию с просьбой проверить факты нарушения избирательных прав на местных выборах в Украине.

По данным ЦИК, явка во втором туре выборов мэров в Украине составила 24%. Это данные по состоянию на 20:00, то есть на момент окончания голосования и закрытия избирательных участков.

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