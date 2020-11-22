Экзит-пол прогнозирует победу Сенкевича на выборах мэра Николаева
В Николаеве прошел второй тур местных выборов. Там лидирует действующий глава города Александр Сенкевич.
Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола "НикВести".
По результатам экзит-пола, за Сенкевича проголосовали 61,6% избирателей, а его конкурента Чайку поддержали 38,4% проголосовавших.
Отметим, во втором туре выборов боролись за кресло мэра действующий глава городского совета Сенкевич и представитель ОПЗЖ Владислав Чайка.
Напомним, 22 ноября в Украине повторно голосовали на выборах мэров в 11 городах.
Ранее сообщалось, что в Николаеве полиция расследует факт возможной фальсификации результатов голосования. Открыто уголовное производство.
Отметим, Центральная избирательная комиссия обратилась в полицию с просьбой проверить факты нарушения избирательных прав на местных выборах в Украине.
По данным ЦИК, явка во втором туре выборов мэров в Украине составила 24%. Это данные по состоянию на 20:00, то есть на момент окончания голосования и закрытия избирательных участков.