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Екзит-пол прогнозує перемогу Сенкевича на виборах мера Миколаєва

Новость на русском → Миколаїв, Неділя 22 листопада 2020 20:29
Екзит-пол прогнозує перемогу Сенкевича на виборах мера Миколаєва Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Миколаєві відбувся другий тур місцевих виборів. Там лідирує чинний голова міста Олександр Сенкевич.

Про це свідчать результати екзит-полу "НикВести".

За результатами екзит-полу, за Сенкевича проголосували 61,6% виборців, а його конкурента Чайку підтримали 38,4% тих, хто проголосував.

Екзит-пол прогнозує перемогу Сенкевича на виборах мера Миколаєва

Зазначимо, у другому турі виборів боролись за крісло мера чинний голова міської ради Сенкевич та представник ОПЗЖ Владислав Чайка.

Нагадаємо, 22 листопада в Україні повторно голосували на виборах мерів у 11 містах.

Раніше повідомлялось, що в Миколаєві поліція розслідує факт можливої фальсифікації результатів голосування. Відкрито кримінальне провадження.

Зазначимо, Центральна виборча комісія звернулася до поліції з проханням перевірити факти порушення виборчих прав на місцевих виборах в Україні.

За даними ЦВК, явка у другому турі виборів мерів в Україні склала 24%. Це дані станом на 20:00, тобто на момент закінчення голосування та закриття виборчих дільниць.

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