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В Николаеве полиция расследует возможную фальсификацию результатов голосования

Новина українською → Николаев, Вторник 10 ноября 2020 02:25
В Николаеве полиция расследует возможную фальсификацию результатов голосования Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Николаеве полиция расследует факт возможной фальсификации результатов голосования. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Так, 9 ноября во время мониторинга СМИ, на одном из сайтов была обнаружена информация о расхождении сведений в протоколах городской и областной ТИК о шестерых кандидатах в областной совет.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по части 2 статьи 158-3 УК (Подделка или незаконное изготовление избирательной документации, документации референдума, использование или хранения незаконно изготовленной или подделанной избирательной документации, документации референдума, а так же включения к избирательной документации и документации референдума заведомо недостоверных сведений)

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Сейчас идет расследование.

Напомним, полиция начала расследование за то, что в Донецкой области из помещения Никольской территориальной избирательной комиссии пропала избирательная документация.

Ранее Центральная избирательная комиссия обратилась в полицию с просьбой проверить факты нарушения избирательных прав на местных выборах в Украине.

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