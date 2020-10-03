Сергей Рыженко баллотируется в мэры Днепра: что известно о кандидате

Главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко баллотируется на должность мэра Днепра на местных выборах 25 октября. Партия "Слуга народа" выдвинула его кандидатуру на должность главы города.

Профессор Рыженко руководит областной больницей имени Мечникова уже почти десять лет. Эту должность он занимает с сентября 2011 года. Он является заслуженным врачом Украины и доктором медицинских наук.

Сергей Рыженко родился 1 сентября 1963 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Окончил Днепропетровский медицинский институт, после чего работал в управлении здравоохранения Днепропетровского горисполкома. В 1995 году он стал главным врачом Днепропетровской городской клинической больницы №7 и занимал эту должность вплоть до 1999-го.

В ноябре 1999 года Рыженко назначили на должность главного государственного санитарного врача Днепропетровской области. Этот пост он занимал до 2010 года.

Сергей Риженко (facebook.com.sergiyryzhenko)

Политическая карьера

В политику Рыженко подался в 1998 году, став депутатом Днепропетровского горсовета. С 2002-го являлся депутатом областного совета. Он возглавлял постоянную комиссию облсовета по вопросам базовых отраслей экономики, социальной политики, труда и экологии.

Рыженко был председателем координационного совета при облсовете по вопросам деятельности общественных и государственных организаций в решении экологических проблем в Днепропетровской области.

В июле 2010 года он вошел в состав правительства, заняв должность первого замминистра здравоохранения - главного государственного санитарного врача. Однако уже в декабре с этой должности Рыженко уволили и назначили председателем Государственной санитарно-эпидемиологической службы, созданной в рамках админреформы. Он возглавлял ведомство до июня 2011 года, а на посту Рыженко сменил Анатолий Пономаренко.

В 2013 году он получил орден "За заслуги" І степени от четвертого президента Виктора Януковича.

После Революции

С 2015 года Рыженко является депутатом облсовета от фракции "Солидарность" (партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко). Входит в Постоянную комиссию областного совета по вопросам здравоохранения, детства и материнства.

С начала боевых действий на Донбассе возглавляемая им больница постоянно принимает раненых военных и гражданских из Донецкой и Луганской областей.

Президент Владимир Зеленский указом от 19 июня 2020 года удостоил Рыженко Орденом князя Ярослава Мудрого IV степени.