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Социологи назвали лидеров симпатий одесситов на местных выборах

Новина українською → Одесса, Понедельник 05 октября 2020 14:42
Социологи назвали лидеров симпатий одесситов на местных выборах Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"Оппозиционная платформа - За життя" с отрывом проходит в Одесский облсовет

Партия "Оппозиционная платформа - За життя" среди лидеров электоральных предпочтений в Одесский областной совет. В то же время действующий мэр Одессы Геннадий Труханов имеет почти 46% поддержки.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией "Украинская социологическая группа".

Так, если бы на момент опроса проходили местные выборы, то наилучшие шансы попасть в Одесский областной совет имели бы партии "Оппозиционная платформа - За життя" - 35,4%; "Слуга народа" - 18,3%; "Доверяй делам" - 12,4%, "Европейская солидарность" - 6,5%, "Батькивщина" - 6,2%; и "Партия Шария" - 5,3%. Среди респондентов, которые обязательно будут голосовать и определились с выбором и намерены проголосовать.

Социологи назвали лидеров симпатий одесситов на местных выборах

Если бы на момент опроса проходили выборы Одесского городского головы, то наилучшие шансы попасть во второй тур выборов имели бы Геннадий Труханов - 45,4%; и Николай Скорик - 18,9%. Остальные кандидаты имеют менее 10% сторонников.

Если бы на момент опроса проходили местные выборы, то наибольшие шансы попасть в Одесский городской совет имели бы партии "Доверяй делам" - 32,1%; "Оппозиционная платформа - За життя" - 26,2%;"Слуга народа" - 10,3%; "Партия Шария" - 7,6% и "Европейская Солидарность" - 7,1%. Другие партии имеют менее 5% сторонников.

Социологи назвали лидеров симпатий одесситов на местных выборах

"Украинская социологическая группа" провела опрос населения Одесской области с 3 по 9 сентября 2020 года. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 3%.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

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