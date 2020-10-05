Социологи назвали лидеров симпатий одесситов на местных выборах

"Оппозиционная платформа - За життя" с отрывом проходит в Одесский облсовет

Партия "Оппозиционная платформа - За життя" среди лидеров электоральных предпочтений в Одесский областной совет. В то же время действующий мэр Одессы Геннадий Труханов имеет почти 46% поддержки.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией "Украинская социологическая группа".

Так, если бы на момент опроса проходили местные выборы, то наилучшие шансы попасть в Одесский областной совет имели бы партии "Оппозиционная платформа - За життя" - 35,4%; "Слуга народа" - 18,3%; "Доверяй делам" - 12,4%, "Европейская солидарность" - 6,5%, "Батькивщина" - 6,2%; и "Партия Шария" - 5,3%. Среди респондентов, которые обязательно будут голосовать и определились с выбором и намерены проголосовать.

Если бы на момент опроса проходили выборы Одесского городского головы, то наилучшие шансы попасть во второй тур выборов имели бы Геннадий Труханов - 45,4%; и Николай Скорик - 18,9%. Остальные кандидаты имеют менее 10% сторонников.

Если бы на момент опроса проходили местные выборы, то наибольшие шансы попасть в Одесский городской совет имели бы партии "Доверяй делам" - 32,1%; "Оппозиционная платформа - За життя" - 26,2%;"Слуга народа" - 10,3%; "Партия Шария" - 7,6% и "Европейская Солидарность" - 7,1%. Другие партии имеют менее 5% сторонников.

"Украинская социологическая группа" провела опрос населения Одесской области с 3 по 9 сентября 2020 года. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 3%.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.