Социологи рассказали о тенденциях на выборах в Ивано-Франковской области

Высокие шансы на местных выборах в Ивано-Франковской области имеют как парламентские, так и местные партии.

Об этом сообщил руководитель Украинского Института изучения общественного мнения Александр Бухалов на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

"Первое место занимает "Свобода" - 20,7%. На втором - "Европейская солидарность" - 17,2%. На третьем - "Батькивщина" - 12,7%. Четвертое место - "Платформа общин" - 12,1%. Пятое - "За майбутнє" - 8,2%. Шестое - "Украинская Галицкая Партия" - 8,1%. "Слуга народа" - 8%". Все остальные партии имеют гораздо меньшие данные", - говорит Бухалов.

По мнению социологов, более влиятельными становятся общины и местные органы власти. Они имеют и больше возможностей, и больше прав. Поэтому среди перечисленных партий - две местные партии "Платформа общин" и "Украинская Галицкая Партия".

"Возрастает роль местных партий. И это мы можем наблюдать не только на Ивано-Франковщине, но в разных областях Украины. И это нормально. Люди все больше перестают доверять всеукраинским партиям. А все больше доверяют местным партиям", - добавляет социолог.

Не менее интересен рейтинг партий на выборах в Ивано-Франковский городской совет: "Свобода" - 25,3%, "Европейская Солидарность" - 17,2%, "Слуга народа" - 10,6%, "За майбутнє" - 8,7%, "Украинская Галицкая Партия" - 8,5%, "Батькивщина" - 7,4%, "Платформа общин" - 4,6%, "Удар" - 3,3%, "Голос" - 3,3%. Остальные партии не набирают и 2%.

На вопрос "Что для вас имеет большее значение при выборе кандидата на должность мэра/главы ОТО/депутата горсовета?", 44,8% ответили, что проголосуют за конкретного кандидата, несмотря на то, какую партию он представляет.

"Людям уже не важно избирать представителя некой всеукраинской партии. Избиратель идет голосовать за конкретного человека, которую он знает. Которая живет рядом", - сообщил Бухалов.

Трудно ответить на этот вопрос сказали почти 44%, 11,3% - доверяю конкретной партии и проголосую за нее и за ее кандидата.

Опрос проводился Украинским институтом изучения общественного мнения по заказу Агентства политического консалтинга "Перспектива" методом face-to-face по случайной выборке, которая включает 2 000 жителей Ивано-Франковской области в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и делением на территориально-избирательные округа. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.