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На выборах мэра Кривого Рога побеждает Вилкул, - экзит-пол

Автор: РБК-Украина

В воскресенье опубликовали результаты экзит-пола на местных выборах в Кривом Роге. Побеждает действующий мэр Юрий Вилкул.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера", также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

Во второй тур выходит Юрий Вилкул (42,8%) и Дмитрий Шевчик (32%).

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Лидирует партия "Слуга народа" - 32,9%.

На эту должность претендуют действующий мэр города Юрий Вилкул от "Блока Вилкула "Украинская перспектива", Дмитрий Шевчик от "Слуги народа", Константин Павлов от "ОПЗЖ", Ольга Бабенко от "Батькивщины", Артем Коломоец от партии "За будущее".

Напомним, в Центризбиркоме назвали эти местные выборы одними из самых сложных в истории.

Отметим, что в Никополе Днепропетровской области на одном из участков пенсионер порвал выданные ему бюллетени для голосования.

Напомним, Арсен Аваков заявил, что опросы у избирательных участках после голосования не нарушают закон.

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