ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стало известно, кого украинцы поддерживают на выборах мэра Винницы

Новина українською → Винница, Среда 21 октября 2020 10:55
Стало известно, кого украинцы поддерживают на выборах мэра Винницы Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Лидером предвыборного рейтинга на должность городского головы Винницы является кандидат от "Украинской стратегии Гройсмана" и действующий мэр города Сергей Моргунов с 23,8% поддержки. Существенно сократил разрыв с ним действующий председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов, который в настоящее время имеет 17,5% поддержки. Замыкает тройку лидеров кандидат от "ЕС" Сергей Кудлаенко (12,3)%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ОО "Концепт" с 10 по 20 октября.

Всего в мэры Винницы на предстоящих выборах баллотируются 13 кандидатов.

Стало известно, кого украинцы поддерживают на выборах мэра Винницы

Если 25 октября ни один из кандидатов не поддержит более 50% избирателей, будет назначен второй тур выборов.

Выборочная совокупность опроса составляет 3 500 респондентов, репрезентативная по основным социально-демографическим признакам в отношении взрослого населения города. Предельная погрешность не превышает 2,5%. Метод получения информации: индивидуальное интервью ("лицом к лицу") по месту жительства респондента.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Винница опрос Местные выборы
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений на Донбассе за сутки
Инна Собораредактор ленты новостей ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений на Донбассе за сутки