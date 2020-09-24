Старые партии начинают уступать новым в динамике поддержки избирателей, - "Рейтинг"

По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5% барьер преодолевают пять партий. В то же время, в течение последней недели первые четыре партии из пятерки сегодня представлены в парламенте и совокупно потеряли почти 1,5%.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга социологической группы "Рейтинг", опубликованные 24 сентября.

Таким образом, в то время, как рейтинги старых политических сил, присутствующих в парламенте, снижаются, новые партии демонстрируют рост поддержки.

Как говорится в исследовании, если на прошлой неделе "Слуга народа" имела поддержку избирателей на уровне 16%, то на этой неделе - уже 15,6%. "Оппозиционная платформа - За життя" потеряла 0,4% сторонников (с 11,9% до 11,5%). "Европейская солидарность" имела 11,3%, а сейчас - 11%. "Батькивщина" за неделю потеряла 0,2% сторонников - с 8,2% до 8%.

В свою очередь, рейтинг партии "За майбутнє" за неделю вырос с 5,8% до 5,9%. Кроме этого, как свидетельствуют данные "Рейтинга", политсила является единственной партией, которая демонстрирует положительную динамику.

Фото: лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица во время съезда (facebook.com)

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 19 - 22 сентября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.