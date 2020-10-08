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В Сумах неизвестные взломали офис партии "Наш край"

Новина українською → Суммы, Четверг 08 октября 2020 15:21
В Сумах неизвестные взломали офис партии "Наш край" Фото:
Автор: РБК-Украина

В ночь на 8 октября злоумышленники взломали офис Сумской организации партии "Наш Край" и подбросили пакет с деньгами.

Об этом сообщил сопредседатель партии Александр Мазурчак, информирует пресс-служба партии.

По его словам, утром 8 октября сотрудники офиса партии в Сумах заметили следы проникновения.

"Придя сегодня утром в офис "Нашего Края" в Сумах сотрудники обнаружили, что входная дверь трудно открываются. Во время просмотра видео с камер наблюдения заметили человека, который ночью проник в офис и подбросила пакет. Этот пакет был обнаружен партийцами при осмотре помещения. В пакете находились пачки с долларами и российскими рублями в обертке "Сбербанка России". Была вызвана полиция и приглашенные журналисты", - сообщил Мазурчак.

В Сумах неизвестные взломали офис партии &quot;Наш край&quot;

"Наш край" назвал проникновение в офис и подброшенный пакет - провокацией против политической силы.

"Это провокация против партии "Наш край". Кто-то из наших оппонентов пытается подставить партию перед днем голосования на местных выборах. Судя по всему, этот пакет с российскими рублями должны были обнаружить не наши партийцы, а силовики. Очевидно, что все было организовано ради лживой картинки: "русские деньги, маски шоу, пророссийская партия». Но мы вовремя обнаружили эту провокацию и, судя по всему, сорвали планы оппонентов. Идеология партии "Наш край" - украиноцентризм, наш патриотизм выражается в делах, а не в лозунгах. И никто нас не сможет сделать "пятой колонной, - подчеркнул Мазурчак.

В "Нашем крае" связывают эту провокацию с действиями оппонентов.

"На прошлой неделе народный депутат, член Политсовета партии Андрей Деркач обратился с заявлением к председателю СБУ Ивану Баканову. В заявлении упоминался дерзкий вызов на беседу заместителем начальника управления СБУ в Сумской области Лопаткиным кандидата на главу Конотопской ОТГ от партии "Наш край" Ивана Огрохина. Он требовал от нашего однопартийца сняться с выборов в пользу кандидата от "Европейской Солидарности" Сергея Завгороднего", - подытожил Александр Мазурчак.

Напомним, ранее председатель партии "Наш край" в Николаевской области Юрий Кормишкін показал, в каких условиях лечат больных COVID-19.

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